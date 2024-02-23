رئيس الوزراء: نقترب من إتمام الاتفاق مع صندوق النقد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية عقدوا لقاءات على هامش قمة دبي للحكومات، ولا سيما مع المدير التنفيذية لصندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وكل شركاء التنمية، متابعا: أنجزنا وعلى خطوات قليلة للغاية من إتمام الاتفاق مع الصندوق والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقده قبل قليل أنه من شأن كل ذلك بجانب صفقة راس الحكمة أن يوفر القدر الكافي للعملة للدولة المصرية لتجاوز هذه الأزمة وتكون بداية جديدة للاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة التي تواجههنا.