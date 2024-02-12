أستاذ تمويل: الحكومة لا تذعن لمتطلبات صندوق النقد.. لكن تختبرها وتجربها

علّق الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، على مباحثات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، قائلا: «هناك بعض الأمور التي تم الاتفاق عليها، وهناك أمور أخرى ما زالت محل نقاش».

وأضاف «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، عبر قناة «المحور»: «متطلبات صندوق النقد الدولي ليس من الضروري أن تتجاوب أو تذعن لها الحكومة المصرية، بشكل سريع، لكن تحدث اختبارات وتجارب وجمع معلومات عنها».

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار: «الإعلان بعد الانتهاء من المفاوضات أفضل من الإعلام بشكل مرحلي ثم تستجد أمور كثيرة، وعندها، فإن الكلام الذي يصدر بشكل رسمي بعضه يتحقق والبعض الآخر لا يتحقق، وأنا أميل إلى وجهة نظر مفادها أن الإعلان عن نتائج مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي فور الاتفاق التام والتوقيع على الاتفاقية، وعندها سيتم الإعلان عن رقم التمويل وكل الإجراءات المتخذة على أرض الواقع».

وواصل: «من المؤكد أن هناك بعض الأمور ليس جديدة مثل برنامج التخارج وتقليل حجم الاستثمارات العامة حتى يلعب القطاع الخاص الدور الأهم، وسعر الصرف، وأتصور أن آلية مرونة سعر الصرف لم تستقر بعد».