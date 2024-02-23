لعنة الأهلي تطارد أوراوا.. خسارة الفريق الياباني في انطلاق دوري «جيه 1»

استهل أوراوا ريد دايموندز الياباني، حامل لقب دوري أبطال آسيا 2023، صباح اليوم، مشواره في بطولة الدوري الياباني لكرة القدم «جيه 1»، بخسارة أمام سانفريس هيروشيما بنتيجة هدفين نظيفين، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب هيروشيما بيج أرش.

وأحرز هدفي سانفريس هيروشيما، يوكي أوهاشي في الدقيقتين 45 و55 من عمر المباراة، فيما أهدر بيروس سوتيريو لاعب الفريق، ضربة جزاء في الدقيقة 54، كما شهدت مباراة أوراوا ريد دايموندز وسانفريس هيروشيما، إصابة تاكومو كاوامورا لاعب الفريق الثاني، في الدقيقة الثانية من عمر الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني ونزول تايتشي ياماساكي.

ومن المقرر أن يلتقي أوراوا ريد دايموندز، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الياباني «جيه 1»، نظيره طوكيو فيردي، على ملعب «سيتاما 2002»، يوم الأحد بعد المقبل.

خسارة أوراو من الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين

وكان أوراوا ريد دايموندز الياباني، بطل دوري أبطال أسيا، موسم 2023، شارك في العام الماضي، في كأس العالم للأندية التي استضافتها المملكة العربية السعودية، والتقى في الدور الثاني من البطولة بالنادي الأهلي، بطل إفريقيا، في 22 ديسمبر من العام الماضي 2023، وخسر من المارد الأحمر بنتيجة 2-4، على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل"، وحصل الشياطين الحمر على الميدالية البرونزية.