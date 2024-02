ميسي وسواريز يهديان إنترميامي الفوز الأول في انطلاق الدوري الأمريكي

فاز إنترميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجوياني لويس سواريز فجر اليوم، في انطلاق الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، على فريق ريال سالت ليك بنتيجة 2-0 على ملعب «تشيس»، ليحصد أول ثلاثة نقاط في البطولة.

وشهدت الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، تسديدة من جانب ليونيل ميسي من خارج منطقة الجزاء، أنقذها جاستن جلاد لاعب ريال سالت ليك برأسه من على خط المرمى، لينقذ فريقه من أول الأهداف.

وأحرز روبرت تايلور، هدف الفوز لإنترميامي الأمريكي في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول على إثر أسيست من ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني المخضرم، قائد الفريق الأمريكي، وسدد تايلور بقدمه اليمنى من الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية لحارس مرمى ريال سالت ليك.

New season, same Robert Taylor bangers



Messi Taylor in behind the backline who finishes it to give us the lead #MIAvRSL 1-0 pic.twitter.com/ubPUrbChva