ميسي وسواريز يهديان إنترميامي الفوز الأول في انطلاق الدوري الأمريكي

فاز إنترميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجوياني لويس سواريز فجر اليوم، في انطلاق الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، على فريق ريال سالت ليك بنتيجة 2-0 على ملعب «تشيس»، ليحصد أول ثلاثة نقاط في البطولة.

وشهدت الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، تسديدة من جانب ليونيل ميسي من خارج منطقة الجزاء، أنقذها جاستن جلاد لاعب ريال سالت ليك برأسه من على خط المرمى، لينقذ فريقه من أول الأهداف.

وأحرز روبرت تايلور، هدف الفوز لإنترميامي الأمريكي في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول على إثر أسيست من ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني المخضرم، قائد الفريق الأمريكي، وسدد تايلور بقدمه اليمنى من الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية لحارس مرمى ريال سالت ليك.

New season, same Robert Taylor bangers



Messi Taylor in behind the backline who finishes it to give us the lead #MIAvRSL 1-0 pic.twitter.com/ubPUrbChva — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 22, 2024

وفي الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني، تصدى حارس مرمى إنترميامي الأمريكي للخطر فرصة من فريق ريال سالت ليك من رأسية من اللاعب برايان فيرا من منتصف منطقة الجزاء، ليحولها إلى أعلى منتصف المرمى على إثر ضربة ركنية نفذها بابلو رويز من على يسار حارس المرمى.

Messi hits a freekick on frame early but it's cleared off the line by RSL ????#MIAvRSL 0-0 pic.twitter.com/2DIIkin6zU — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 22, 2024

وفي الدقيقة 83 ومن أسيست من لويس سواريز، على إثر تمريرة من ليونيل ميسي، أحرز دييجو جوميز، هدف إنترميامي الثاني في مرمى ريال سالت ليك، من تسديدة، بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليمني السفلية للحارس زاك ماكماث.

وفي الدقيقة 90 من عمر الشوط الثاني، خرج لويس سواريز، ونزل مكانه ليوناردو كامبانا في التبديل الخامس والأخير لإنترميامي الأمريكي.