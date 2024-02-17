أوراوا يعود للدوري الياباني بعد شهرين من خسارته المونديالية ضد الأهلي

يستهل أوراوا ريد دايوندز الياباني، حامل لقب دوري أبطال آسيا 2023، مشواره في بطولة الدوري الياباني لكرة القدم «جيه 1»، بلقاء سانفريس هيروشيما على ملعب «هيروشيما بيج أرش»، يوم الجمعة المقبل، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة صباحا.

وكان أوراوا ريد دايوندز، حقق المركز الرابع في بطولة الدوري الياباني لكرة القدم «جيه 1» في الموسم الماضي 2023، برصيد 57 نقطة من خوض 34 لقاء، فازمنها في 15 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر في 7 مباريات فقط.

خسارة أوراو الياباني من النادي الأهلي

كما خسر أوراوا ريد دايوندز من النادي الأهلي، بطل إفريقيا، بنتيجة 2-4 في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «الأمير عبدالله الفيصل» لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الفترة من 12-22 ديسمبر من العام الماضي.

بطل الدوري الياباني

وكان فيسيل كوبي، حامل لقب بطولة الدوري الياباني لكرة القدم بالموسم الماضي، خسر صباح اليوم، لقب بطولة كأس السوبر الياباني أمام كاواساكي فرونتالي، بهدف دون رد، أحرزه اللاعب ساي فان ويرمسكيركين في الدقيقة 48 من عمر الشوط الأول من اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب «اليابان الوطني» بالعاصمة «طوكيو».، ليحقق فرونتالي، لقبه الثالث في البطولة«2019، 2021، 2024».