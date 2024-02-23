الفنانة بسمة ماهر تُعلن طلاقها من الممثل أحمد كشك

يعد الفنان أحمد كشك من الموهوبين، الذين ظهروا على الساحة الفنية مؤخرًا، وقبل عدة ساعات أعلنت زوجته الانفصال عنه، بعد زواج دام 5 سنوات، وإنجاب طفلة صغيرة، وكانت آخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها مسلسل «الأصلي».

بسمة ماهر تعلن طلاقها من أحمد كشك

وأعلنت الفنانة الشابة بسمة ماهر، طلاقها من أبو ابنتها، الفنان أحمد كشك، وذلك خلال تدوينة نشرتها عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت الفنانة: «عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم تم الطلاق الرسمى بيني وبين أبو بنتي، أحمد كشك».

وتزوج الثنائي في عام 2021، في حفل زفاف حضره الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني، بعد قصة حب دامت لسنوات قبل الزواج.

ورزق أحمد وبسمة بابنتهما، وكتبت الفنانة وقتها: «الحمد لله والشكر لله، اللهم أنبتها نباتا حسنا واجعلها بارة بوالديها، رزقنا الله بفضله كيان أحمد كشك».

5 معلومات عن الفنان أحمد كشك:

تخرج الفنان أحمد كشك من معهد فنون مسرحية، بحسب صفحته الرسمية على «فيسبوك».

شارك في مسرحيات عديدة منها مسرحية «ليلى والمجهول».

تزوج من الفنانة بسمة ماهر عام 2019.

أنجب طفلة من الفنانة بسمة ماهر.

آخر عمل شارك فيه هو مسلسل «الأصلي»، من بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور.

أعمال درامية شارك فيها الفنان أحمد كشك

استطاع الفنان أحمد كشك أن يدخل قلوب الجماهير، بسبب أدواره التي قدمها على مدار مشواره الفني، إذ قدم دور المشاغب «حماده»، في مسلسل «وعود سخية» بطولة الفنانة حنان مطاوع، ودور إرهابي يدعى «كمال»، بمسلسل «الكتيبة 101»، وغيرها من الأعمال الدرامية والمسرحية أيضًا، منها مسرحية «رئيس جمهورية نفسه».

آخر أعمال الفنان أحمد كشك

يعد مسلسل «الأصلي» من أهم الأعمال الدرامية، التي شارك فيها الفنان أحمد كشك، بتجسيد شخصية «كمال»، الزوج الشرير الذي يخدع زوجته، بالزواج من فتاة أخرى، والعمل الدرامي من بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، إسلام جمال.