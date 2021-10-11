أحمد كشك بعد نجاحه في حكاية «بدون ضمان»: أنا شغال عند الجمهور

يشارك الفنان أحمد كشك، في حكاية «بدون ضمان» إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا»، التي تُعرض حاليًا على قناة dmc، حيث يجسد شخصية عصام، زوج الفنانة هاجر أحمد، ويجسد شخصية مدمن مخدرات وعاطل عن العمل، ولكن تفاعل عدد كبير من الجمهورمع مشاهده التي أبدع في تجسيدها.

أحمد كشك يكشف كواليس «بدون ضمان»

وعن كواليس العمل، أوضح كشك، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن كواليس «بدون ضمان» كانت من أفضل الكواليس التي عاشها، حيث قال: «كواليس العمل من أفضل الكواليس، وأعتقد أنها ظهرت في نجاح العمل».

وعن تفاعل الجمهور مع شخصيته، قال: «إن ردود أفعال الناس هي المحرك الأساسي ليا، والدافع الأول والأخير، باختصار أنا شغال عند الجمهور، فكان لازم أتابع ردود الناس على كل المستويات، من خلال السوشيال الميديا والشارع».

كشك، أوضح أسباب نجاح حكاية «بدون ضمان»، مشيرا إلى أن «النجاح من عدمه دا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى قبل كل حاجة، ولكن في شوية قواعد لو موجودة بيكون الحد الأدنى من ضمان جودة العمل موجودة، وهذه الأمور تتمثل في السيناريو ومخرج العمل، بالإضافة إلى فريق عمل متكامل وكل واحد بيعمل شغله باحتراف وإخلاص، وتواجد شركة إنتاج واعية وفاهمة لقواعد السوق».

تفاصيل حكاية «بدون ضمان»

يُذكر أن حكاية «بدون ضمان» تدور أحداثها في إطار الـ10 حلقات، حول المشاكل التي تواجه الأزواج الشباب، والمسلسل من بطولة هنادي مهنا، وهاجر أحمد، وسلوى عثمان وإسلام جمال، وأحمد كشك، وغيرهم من نجوم العمل، سيناريو وحوار يوسف وجيه ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.

أحمد كشك ينتهي من تصوير مسلسل «تحقيق»

وفي سياق مختلف، كشف كشك عن انتهائه من تصوير مشاهده في مسلسل «تحقيق» الذي تدور إحداثه في إطار الـ13 حلقة ومن المقرر عرضه قريبًا على منصة watch it الرقمية.

مسسلسل «تحقيق» تدور أحداثه في إطار من التشويق حول جريمة قتل غامضة، من بطولة أحمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي.