ناقد فني: طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وقع منذ شهور

كشف الناقد الفني أحمد السماحي، تفاصيل وأسباب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

أحد أصدقاء ياسمين سأل عن سبب عدم حضورها عرض «الإسكندراني»

وأضاف «السماحي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تمت دعوته لحضور عرض فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي، معلقا: سألت أحد أصدقاء ياسمين عبد العزيز عن عدم حضورها العرض، وعلم أن الطلاق من العوضي هو السبب، خاصة أن الانفصال حدث بينهما منذ 3 شهور.

وتابع الناقد الفني أحمد السماحي: «العوضي وياسمين اتفقا سابقا على تأجيل إعلان الانفصال حتى تم إعلانه أمس»، منوها بأن الزيجة منذ 3 سنوات كان بها شد وجذب واختلاف بعض الطباع بينهما.

السماحي: ظروف مرض ياسمين أجَّلت طلاقها من أحمد العوضي

وأوضح الناقد الفني أحمد السماحي أن ظروف مرض ياسمين أجَّلت طلاقها من أحمد العوضي، مشيدا بدوره في الوقوف بجانب ياسمين خلال مرضها.

وأردف: نجمة بحجم ياسمين عبد العزيز لما تتزوج من نجم أقل شهرة منها يؤدي لحدوث خلافات بينهما وفي النهاية يحدث طلاق.