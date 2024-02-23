أحمد كشك وبسمة ماهر.. كيف بدأت قصة حب أحدث طلاق في الوسط الفني؟

تسبب خبر إعلان الفنانة بسمة ماهر، طلاقها من الفنان أحمد كشك، في حالة من الحزن بين محبيهما، خاصة وأنهما تزوجا بعد قصة حب طويلة، وأثمر زواجهما عن الطفلة تاليا.

وتعد هذه أحدث حالة انفصال في الوسط الفني، حيث وقعت الكثير من حالات الطلاق بداية من عام 2024، وفي عام 2016 قبل زواجه من بسمة ماهر بعامين تقريبًا كتب عدد كبير من التدوينات، سطر خلالها قصة الحب الملتهبة.

قصة حب أحمد كشك وبسمة ماهر

وفي تدوينة طويلة، عبر صفحته على فيسبوك كتب كشك: «أطول بوست في حياتي الفيسبوكية، زي النهاردة وبالظبط في نفس الساعة من 3 سنين بالظبط اتعرفت عليها وبدون أي مقدمات لقتني مهتم بيها وحسيت انى عايز أشوفها تاني وبقينا بنشوف بعض كتير وعرفتها وعرفتني وقلتلها اني عايزها تبقى معايا وتكمل معايا مشواري وطبعا وافقت بعد تفكير كتير جدا استغرق حوالى دقيقة أو نص دقيقة».

واستطرد: «وبقينا مع بعض بما يرضي الله وكان أول وعد ما بينا ان الاحترام والحب شئ واحد وبدون أي كبرياء أو غرور مني حياتي اختلفت تماما بمجرد انها بقت فيها حققت في السنتين اللي فاتوا نجاحات كتير على المستوى الفني والإنساني كانت هي أكبر داعم ليه وبالطبع حصلتلي اخفاقات كتير وكانت هي أول شخص برده داعم ليا وواقف جنبي، وبتعرف ازاي تخليني انسى وافكر في اللى جاي، باختصار بتحبني لكوني أنا وبس مش لكونى كذا أو كذا».

وأكمل الفنان: «لقتني واقف كدة في مرة وقلتلها بقولك ايه ما تجيبي رقم أهلك ويالا بقى نخلص وبالفعل يوم 6 أكتوبر يوم النصر رحت لابوها وطلبت منه انى أكون الراجل اللي بنته هتكمل حياتها معاه وبالفعل تم خطبتي على الأنسة بسمه ماهر في حفل عائلي صغير حضر فيه بعض الأقارب والأصدقاء».