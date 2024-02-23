«بلينكن»: نشعر بخيبة أمل من خطط إسرائيل لتوسعة مستوطنات الضفة الغربية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه «أصيب بخيبة أمل» من إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء 3000 وحدة سكنية جديدة، في مستوطنات في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية.

المستوطنات الجديدة تأتي بنتيجة عكسية

وقال «بلينكن» خلال مؤتمر صحفي في بوينس آيرس، إن السياسة الأمريكية طويلة الأمد هي أن المستوطنات الجديدة، تأتي بنتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وينظر غالبية المجتمع الدولي إلى المستوطنات، على أنّها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وعقبة رئيسية أمام حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة.

وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الليلة الماضية، أنّ مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية، سيجتمع للموافقة على حوالي 2350 وحدة سكنية استيطانية في معاليه أدوميم، وحوالي 300 وحدة سكنية، و694 وحدة سكنية في إفرات، حسبما ذكرته وكالة «رويترز».