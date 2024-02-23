المبعوث الأوروبي للسلام: أولويتنا إنهاء معاناة الفلسطينين في قطاع غزة

أكد سفين كوبمانس، المبعوث الأوروبي للسلام بالشرق الأوسط، أنَّ أولوية الاتحاد الأوروبي إنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف سفين كوبمانس، في تصريحاته التي نقلتها القناة: «نركز على تجنب أي تصعيد دولي، جراء الحرب في قطاع غزة، ونعمل على تقديم المساعدة اللازمة لتهدئة الأوضاع بالقطاع».

سفين كوبمانس: نعمل على تهدئة الوضع في غزة

وقال «كوبمانس»: «إننا نعمل مع الحكومتين المصرية والأردنية لتهدئة الوضع في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية»، مشددا على ضرروة وقف تصعيد الحكومة الإسرائيلية للحرب في قطاع غزة.

وتابع: «نعمل على حشد قوى الاتحاد الأوروبي كافة، والعمل مع الحكومة المصرية لإنهاء الأزمة في غزة والإعداد للسلام».

وأشار إلى التوتر الكبير الذي يتصاعد في لبنان، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إنهائه.

وأكد المبعوث الأوروبي للسلام بالشرق الأوسط: «نتواصل مع الحكومة المصرية لتعزيز الجهود المشتركة لوقف إطلاق نار فوري في غزة، ونعمل مع مصر والأردن لوضع الأسس لعملية السلام»، موضحا: «الاتحاد الأوروبي لا يرى بديلاً عن السلام وتفعيل حل الدولتين».

حل الدولتين أفضل حل ممكن

وشدد على أن حل الدولتين أفضل حل ممكن من وجهة النظر الأمنية لتحقيق السلام للأطراف كافة، موضحا: «ثلث الدول الأوروبية اعترفت بالدولة الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي يعمل على حماية السفن التجارية من قصف الحوثيين».