ردود فلسطينية غاضبة من خطة نتنياهو في غزة.. إعادة احتلال للأراضي المحررة

منذ إعلان خطة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي عن اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، والتي نشرتها وسائل الإعلام العبرية، والتي أشار فيها إلى اليوم الذي يلي وقف الحرب على قطاع غزة، والمؤسسات الفلسطينية تنهال عليه بالردود الرافضة والمعارضة لما اقترحه، ونستعرض خلال هذا التقرير أبرز الردود الفلسطينية على خطة نتنياهو.

أبرز ملامح خطة نتنياهو لليوم التالي للحرب في قطاع غزة

وتعتمد خطة نتنياهو على أن دولة الاحتلال ستقيم منطقة أمنية في المنطقة المتاخمة لإسرائيل داخل قطاع غزة، فيما تضع عدة شروط أبرزها تدمير القدرات العسكرية لحركتي حماس والجهاد وإعادة المحتجزين ونزع سلاح قطاع غزة بالكامل، باستثناء الأسلحة الضرورية للحفاظ على النظام العام تحت إشراف الاحتلال الإسرائيلي، وفيما يتعلق بالمجال المدني وإدارة قطاع غزة والنظام فيقع على عناصر محلية ذوي خبرة إدارية غير مرتبطة بالدول أو الجهات التي تدعم الإرهاب ولن تتلقى أموالاً منها.

رد الرئاسة الفلسطينية على خطة نتنياهو لغزة

علقت الرئاسة الفلسطينية على خطة نتنياهو، قائلة إن غزة لن تكون إلا جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدة أن أي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل، وأن إسرائيل لن تنجح في محاولاتها لتغيير الواقع الجغرافي والديموجرافي في قطاع غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيانها، ضرورة إنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة من أجل حلول الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن الهدف من خطة نتنياهو هو استمرار الاحتلال ومنع إقامة دولة فلسطينية.

وشملت مقترحات خطة نتنياهو رفض الاحتلال بشكل قاطع الإملاءات الدولية في إشارة إلى حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين.

الخارجية الفلسطينية تعلق على خطة نتنياهو

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، رفضها التام لخطة نتنياهو، معتبرين إياها اعترافاً رسمياً بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، وأن الخطة تعد «مناورة مفضوحة» لاعتراض وإفشال الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والإفراج عن المحتجزين بحل الصراع والاعتراف بفلسطين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وتابعت، أن خطة نتنياهو تكشف عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية الشرعية، وحقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، وأنه يرغب في استمرار الحروب والعنف.

حركة فتح خطة نتنياهو إعادة احتلال لغزة

أكد المتحدث باسم حركة فتح، عبدالفتاح دولة، أن ما يسمى «خطة نتنياهو» يمكن ترجمته لجملة واحدة هي إعادة احتلال قطاع غزة، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال بدأت بالفعل في تنفيذ هذه الخطة بفصل شمال القطاع عن الجنوب من خلال تهجير سكان الشمال إلى الجنوب، وإقامة منطقة عازلة بين الشمال والجنوب وطول الحدود للقطاع.