«البيت الأبيض» يعرب عن خيبة أمله من إعلان إسرائيل توسيع المستوطنات

أعرب البيت الأبيض، عن خيبة أمله من إعلان إسرائيل عن خططها لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية السابقة كانت متناقضة مع نفسها فيما يخص الموقف من المستوطنات، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وأوضح البيت الأبيض، أن وجود المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يخالف القانون الدولي، مشددًا على أنه لن يدعم أي خطة عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية لا تأخذ بعين الاعتبار المدنيين في غزة.

وتابع: «نأمل أن تسفر مفاوضات باريس عن اتفاق بشأن قطاع غزة»، مشددًا على أنه اطلع على تقارير عن خطط إسرائيل لما بعد حرب غزة ويعتقد أن أي ترتيب ينبغي أن يكون للفلسطينيين قول فيه.