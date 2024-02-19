نيكي هيلي تحذر من عودة ترامب إلى البيت الأبيض: يعيد الفوضى للبلاد

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تتصاعد الانتقادات والمخاوف من الرئيس الحالي جو بايدن، خاصة في ظل تكرار زلات اللسان التي يقع فيها، إذ حذرت نيكي هيلي، المرشحة المحتملة للرئاسة، من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مؤكدة أن ذلك سيُعيد الفوضى إلى البلاد.

هيلي تحذر من عودة ترامب للبيت الأبيض

قالت هيلي إن ترامب غير مناسب لتولي فترة رئاسية مقبلة، بسبب تقدمه في العمر، إذ يبلغ 77 عامًا، موضحة أن العالم يشتمل على قضايا مهمة ولا يصلح للتعامل معها، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن».

وأضافت خلال مخاطبة أنصارها في ساوث كارولينا، أنها لن تمسح بأن تقع بلادها في المشكلات على مختلف الأصعدة لمدة 4 سنوات، مشيرة إلى أنها شعرت بالفخر في أثناء خدمة وطنها تحت إدارة ترامب، إلا أن الفوضى تحل أينما يوجد، وفقا لها: «لا يمكننا أن نبني دولة تسودها الفوضى لأربع سنوات أخرى، بينما العالم مشتعل، بكلّ بساطة، لن ننجو».

ولم تكن «نيكي» وحدها التي حذرت من عودة ترامب للبيت الأبيض، وإنما شاركها الهجوم مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، إذ أشار إلى أن المستفيد الوحيد من فوز ترمب هم القوات العسكرية الروسية.

وعلق بولتون خلال حواره لشبكة «MSNBC»، على المقابلة الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المذيع الأمريكي «تاكر»، قائلا: «ما ذكره الأول بشأن إعجابه بحكومة بايدن ما هو إلا محاولة للتضليل».