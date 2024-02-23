«السويدي»: استغلال مشروع رأس الحكمة في جذب مزيد من الاستثمارات الأخرى

قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنَّ توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة اليوم، بمثابة الإعلان عنه، ولا بد من استغلاله في جذب مزيد من الاستثمارات الأخرى، مؤكدا أنَّ الاقتصاد المصري رغم الظروف الصعبة، لا يزال جاذبا للاستثمار.

توقيع الصفقة بمثابة إعلان عن تغير التوجه الاقتصادي

وأضاف «السويدي»، في مداخلة هاتفية له، ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ توقيع الصفقة اليوم، بمثابة إعلان تغير في التوجه الاقتصادي، وإعطاء مزيد من الفرص الاستثمارية لشركات القطاع الخاص، للدخول في مشروعات عملاقة.

الصفقة استثمار بحجم مدينة

وتابع رئيس اتحاد الصناعات المصرية: «الصفقة هي استثمار بحجم مدينة، حتى أن قيمة الاستثمار الأولى الذي سيتم دفعه تقترب من قيمة الاحتياطي لدى البنك المركزي المصري، ما يطمئن الشعب المصري ويمنحهم الأمل الكبير».

وأكد أن «إنشاء مدينة معناه أن كل الناس ستتاح لهم فرص عمل، سواء بقطاع الأغذية أو المقاولات أو الصحة أو النقل وخلافه، بجانب تشغيل مزيد من المصانع والنظرة الأعمق أنه سيساهم في جلب مزيد من الاستثمارات العملاقة».