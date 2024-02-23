المجتمعات العمرانية: مشروع «رأس الحكمة» كاشف لقدرتنا على جذب الاستثمارات

كشف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن تفاصيل شراكة الهيئة مع شركة أبوظبي التنموية القابضة، مشددًا على أن هذا مشروع استثماري، يحقق استدامة للدولة المصرية، وينقسم لشقين، أولهما 35 مليار دولار تضخ على جزئين، منوهًا بأن الأهم هو الحصول على 35% من أرباح الشراكة في فترة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى توفير فرص عمل، والتي تتخطى الـ8 ملايين فرصة عمل طوال فترة المشروع.

مشروع ضخم وسيحدث تنمية واستدامة

وأوضح «عباس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنه بهذا المشروع يجب أن نهنئ أنفسنا والشعب المصري على هذه الصفقة، الذي سيكون لها أثر كبير خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مشروعات في مدينة رأس الحكمة قائمة خلال الفترة الحالية، منوهًا بأن هذا المشروع ضخم كبير، ويحدث تنمية واستدامة للعمل في منطقة الساحل الشمالي، باستراتيجية متكاملة، ومدن تعمل طول العالم وتعد نقلة نوعية.

«رأس الحكمة» هو صفقة استثمارية كبرى

وأضاف أن مشروع «رأس الحكمة» هو صفقة استثمارية كبرى وليس مشروع تطوير عقاري فقط، حيث إنه مشروع متكامل سكني وخدمي وصناعي وبه جانب سياحي ومنطقة مال وأعمال وميناء، منوهًا بأن هذا المشروع سيحدث نقلة كبيرة للمنطقة بأكملها وسيوفر فرص عمل وستقبل الزيادة السكانية في المناطق المحيطة.

«رأس الحكمة» واجهة سياحية كبيرة

وشدد على أن هذا الموقع من أميز المواقع في العالم وهو واجهة سياحية كبيرة وتحتاج للاستثمار ويكون عامل جذب للاستثمارات والسياحة، مؤكدًا أن هذا المشروع به استدامة متكاملة وضخ دائم للعملة الصعبة، موضحًا أن هذا المشروع يتم العمل عليه منذ فترة طويلة بداية من إعداد مخطط للساحل الشمالي وتحديد أهم البؤر الاقتصادية بداية من العلمين ومن ثم العمل في رأس الحكمة، وسيتم استكمال باقي مدن الساحل الشمالي.

ونوه بأن مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الكبرى، وهذا يعني أننا نمتلك مناخ جيد للاستثمار والمشاركة في استثمارات تساعد على توفير فرص عمل ولها العديد من المميزات الأخرى.