8 معلومات عن رأس الحكمة أهم منطقة استثمارية سياحية واعدة

تمتلك مدينة رأس الحكمة العديد من المٌقومات السياحية والتاريخية والأثرية التي تجعلها على خريطة السياحة العالمية وأهم منطقة سياحية خلال الـ20 عامًا المقبلة، خاصة مع الاستثمار في منطقة العلمين الجديدة.

معلومات عن مدينة رأس الحكمة الاستثمارية

- طريق فوكة الجديد أحد المشروعات الضخمة التي توفر مسافة كبيرة بين القاهرة ومطروح، حيث عن طريق طريق فوكه تبلغ المسافة من القاهرة إلي العلمين حوالي 140 كيلومتراً بهد أن كان الطريق السابق حوالي 240 كيلومترًا إلي مدخل طريق العلمين.

- يربط مدينة رأس الحكمة الشريط الساحلي بطول 50 كيلو متر والواقع بين مدينة الضبعة إلى مرسى مطروح.

- تمتلك مدينة رأس الحكمة أجمل شواطئ العالم من الرمال الناعمة الصفراء والمياه الفيروزية رائعة الجمال.

- بعد إنشاء مدينة مليونية في العلمين، وما يتبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية، يتيح لمدينة رأس الحكمة أن تكون واعدة في النشاط السياحي خلال الـ20 عامًا المقبلة.

- مدينة رأس الحكمة تضم أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية على طول امتداد الساحل الشمالي الغربي لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية وحتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90 كم من غرب الإسكندرية حتى العلمين ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول 130 كم ومن النجيلة حتى السلوم بطول نحو 13 كيلو مترات، وتضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسي مطروح بطول نحو 90 كم.

- تزخر مدينة رأس الحكمة بالعديد من المقومات السياحة الثقافية والتاريخية.

- تضم مقابر الكومنولوث والمقبرة الإيطالية والألمانية.

- تشجع علي إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات.