النائبة سماء سليمان: الصفقة الاستثمارية الكبرى برأس الحكمة ستنعش الاقتصاد

أشادت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، بصفقة رأس الحكمة، التي وقعت بين مصر والإمارات اليوم، لأنها تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

طوق نجاة الاقتصاد المصري

أضافت الدكتورة سماء سليمان، أن الصفقة مهمة في توقيتها، فهي حاءت كطوق نجاة للاقتصاد المصري، الذي يعاني من تضخم، وفرق في سعر العملة بين السوق المصري والسوق السوداء، حيث ستدفع الصفقة، نحو استقرار سعر العملة وتخفيض الطلب على السوق السوداء للحصول علي العملة، حيث ستوفر 35 مليار دولار خلال شهرين.

الاستثمارات الأجنبية

أشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الصفقة تعيد الثقة في الاقتصاد المصري، الذي تعرض لشائعات كثيرة تشكك فيه، كنا ستجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، وهذا المشروع الضخم من بناء مساكن وأماكن للترفيه ومطار، وغيرها من المنشآت، لمدينة متكاملة، سيوفر فرص للعديد من الشركات، كنا ستوفر فرص عمل بآلاف للشباب المصري، كما سيكون لها تأثيرها على الترويج السياحي لمصر.

ولفتت إلى أن الصفقة ستوفر الدولار للمصانع المختلفة لاستيراد مستلزمات الانتاج، وبالتالي إنعاش التصدير من هذه المصانع، ومزيد من الدولارات، منوهة بأن المشروع مهم، وأثاره المهمة قريبة للاقتصاد المصري.