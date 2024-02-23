إسلام عمر يكتب: المستشفيات سابقة التجهيز

تعنى التغطية الصحية الشاملة أن بإمكان كل شخص أن يحصل على ما يحتاج إليه من خدمات صحية بجودة كافية تجعل هذه الخدمات ذات تأثير فعال، دون أن يواجه ضائقة مالية. وتنظر التزامات عالمية وإقليمية متعددة إلى التغطية الصحية الشاملة على أنها أولوية قصوى، بما فى ذلك على وجه الخصوص، خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

هناك بعض المعوقات لتحقيق التنمية المستدامة مع ما تمر به المنطقة من أزمات وخاصة فى الدول العربية، وتشير التوقعات الواردة فى تقرير آفاق الاقتصادية العالمية إلى أن معظم الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء من المقرر أن تنمو بشكل أبطأ فى عامى 2024 و2025 مما كانت عليه فى العقد الذى سبق كوفيد -19.

من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمى للعام الثالث على التوالى إلى 2.4% قبل أن يرتفع إلى 2.7% فى عام 2025. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الاستثمار للفرد فى عامى 2023 و2024 3.7% فقط، أى بالكاد نصف متوسط العقدين السابقين.

ومن أهم القطاعات التى سوف تتأثر هو قطاع الصحة إجراء تغطية صحية شاملة لكافة المناطق على مستوى نطاق الدولة، ورغم أن المستشفيات تغطى المناطق الرئيسية فى المحافظات وتوافر الأجهزة الطبية إلا أن هناك بعض المناطق النائية ما زالت تعانى من صعوبة الوصول إلى الخدمات وخاصة الحالات الطارئة والتى تحتاج إلى إسعافات أولية أو عمليات صغرى أو حالات الولادة وغيرها من الخدمات الصحية والتى تصنع ضغطاً على المستشفيات لكثرة عددها، لذا كان لا بد من التفكير فى حلول عملية وقادرة على توفير الرعاية الصحية. وهى أن يتم توفير مستشفيات للمناطق النائية لتلبية احتياجات هذه المناطق من فحوصات وعلاج ورعاية مركزة وإجراء عمليات جراحية صغرى وإسعاف الحالات الطارئة إلى حين توفير أماكن لها بالمستشفيات الأكثر تجهيزاً إذا لزم الأمر.

تتسم المستشفيات سابقة التجهيز أو سريعة التجهيز بالعديد من المزايا مثل أنها أقل تكلفة من المستشفيات التقليدية وسرعة تغطيتها لحاجة السكان فى المناطق النائية والقدرة على علاج الحالات التى تتأخر بسبب عدم القدرة على الانتقال للظروف المادية والجغرافية التى تحكم البيئة التى يعيشون بها مما يؤدى إلى تدهور الحالة الصحية والتى يتبعها تكلفة أكبر لعلاج هذه الحالات، وأصبح هذا النوع من المستشفيات هو الأمل الأكبر فى تحقيق تغطية شاملة تضاهى السرعة فى تطور الأحداث بتكلفة أقل ويتميز هذا النوع من المستشفيات بالمرونة فى التنقل بها من مكان لآخر، أيضاً تكييف وضع هذه المستشفيات وفقاً لطبيعة كل منطقة. والأهم هو أن بناء مستشفى تقليدى يوازى تكلفة بناء ثمانية مستشفيات سريعة التجهيز وبعمر افتراضى يصل وقد يزيد على 20 عاماً وبنفس الجودة والكفاءة ما يعنى إمكانية تغطية سريعة للكثافات السكانية للمناطق النائية.