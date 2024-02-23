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مقرر أممي: الفيتو الأمريكي يعوق أي جهود دولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

كتب:

أحمد العانوسي
09:44 م | الجمعة 23 فبراير 2024
غزة

غزة

أكد المقرر الأممي، بالاكريشنان راجاجوبال، أن هناك نقصًا كبيرًا في المياه والموارد الغذائية بغزة والقطاع أصبح غير قابل للحياة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار إلى الحاجة الشديدة إلى وقف إطلاق النار في غزة وإعادة تأهيل مرافق الحياة بالقطاع، مؤكدًا أن الفيتو الأمريكي يعوق أي جهود دولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات. 

وأوضح، أنه من المفترض على مجلس الأمن تنفيذ آليات ملزمة لبدء التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، متابعًا: «ندعم دعوات المنظمات الإنسانية بحشد الجهود كافة لتوفير الملاجئ للسكان والمدنيين في قطاع غزة».

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