محافظ شمال سيناء يستقبل قافلة الأزهر الشريف لصالح قطاع غزة بالعريش

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، قافلة الأزهر الشريف لصالح قطاع غزة، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

دعم الأزهر للأشقاء الفلسطينيين

وثمن المحافظ، في بيان صحفي، الدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال عدد من القوافل الإغاثية التي تحتوي على المساعدات المتنوعة.

أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أن القافلة تأتي دعما لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعما للأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لظروف حياتية صعبة بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

700 طن من المساعدات ترسها جامعة الأزهر

أضاف رئيس الجامعة، أن القافلة تٌنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت شعار «غزة 3»، حيث سبقتها قافلتان خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، لافتًا إلى أنها تحتوي على أكثر من 700 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والأغطية والخيام والمياه المعدنية والملابس والأحذية والدقيق محملة على أكثر من 25 شاحنة.