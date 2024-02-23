استعدادات مكثفة لافتتاح مستشفى القنطرة ودخوله التأمين الصحي الشامل

يستعد مستشفى القنطرة غرب التخصصي في محافظة الإسماعيلية للافتتاح الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة ودخوله منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن المستشفيات التي يجري تطويرها خلال الفترة الحالية.

وتفقد الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية أعمال التطوير الخاصة بمستشفى القنطرة غرب المركزي، ومركز طب الأسرة بدر تمهيدا لانضمامهما للمنظومة.

تستهدف تقديم الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة

وقال الدكتور محمد سامي خلال جولة تفقدية رافقه فيها الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، إن أعمال التطوير تستهدف تقديم الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة بكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن الزيارة شملت جولة تفقدية لعدد من منشآت الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، منها مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز طب الأسرة الشيخ زايد، في إطار متابعة سير العمل على أرض الواقع، والوقوف على ما تقدمه المنشآت من خدمات طبية وعلاجية ورعاية صحية بأعلى معايير الجودة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستطلع وفد الرعاية آراء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم داخل المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، فيما تم المرور على الأقسام المختلفة بالمنشآت، وأقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والتسجيل الطبي ومراجعة سياسات العمل بالأقسام المختلفة.