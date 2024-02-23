فورين بوليسي: عقوبات الغرب لم تمنع روسيا من الحصول على مكونات أوروبية لأسلحتها

قالت مجلة «فورين بوليسي» إن بالرغم من التوترات المستمرة والعقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا إلا أنها تعتمد على مكونات مهمة من أوروبا في ترسانتها العسكرية.

أوكرانيا تحلل شظايا صاروخ روسي

وتابعت: على الرغم من ضوابط التصدير والقيود المفروضة على العناصر الرئيسية الضرورية لصناعة الدفاع الروسية، إلا أن صناعة الحرب في البلاد مستمرة.

وحصلت أوكرانيا على شظايا صاروخ روسي وحللها باحثون أوكرانيون ليجدوا أن المكونات من صناعات أمريكية التي تختص بنظام الملاحة على متن الصاروخ مما يمكنها من الوصول إلى هدفها بدقة مدمرة.

وتصبح روسيا من الدولة الأكثر عقوبات في العالم، فقد خضع حوالي 16 ألف شخص وشركة لمجموعة من العقوبات الدولية وأوامر مراقبة الصادرات التي فرضها تحالف من 39 دولة؛ ولكن رغم كل ذلك فيتم تدفق كميات كبيرة من أشباه المواصلات المتقدمة والمكونات الحيوية الأخرى إلى روسيا، إذ جرى استيراد هذه المواد بقيمة تزيد عن مليار دولار من الشركات المصنعة الأمريكية والأوروبية العام الماضي وحده، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرج».

طرق التجارة غير المشروعة

اعتماد الواردات الغربية يشكل تحديًا، إذ تجد المؤسسة العسكرية الروسية نفسها مسلحة بأسلحة وأنظمة تحتوي على مكونات تنتجها نفس الدول التي تفرض العقوبات، وتعقيد سلاسل التوريد العالمية يجعل من الصعب تتبع ومراقبة تدفق هذه المواد، إذ تلجأ طرق التجارة غير المشروعة في كثير من الأحيان إلى تفادي ضوابط التصدير من خلال الشحن عبر بلدان ثالثة.

وعلى الرغم من التحديات، تعمل الدول الغربية على تشديد اللوائح والعقوبات المتعلقة بانتهاكات مراقبة الصادرات، ومع ذلك، تظهر الموارد المحدودة والتحديات المتزايدة في التنفيذ الحاجة إلى نهج شامل لمعالجة الشبكة المعقدة للتجارة غير المشروعة وضمان الامتثال للوائح التصدير.