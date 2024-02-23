الرئيس الأوكراني يعلق على تصريحات «ترامب» بحل الأزمة مع روسيا في 24 ساعة

ردّ الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الحالي لتولي الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، التي قال فيها إنه يمكنه حل الأزمة الروسية - الأوكرانية خلال 24 ساعة، وأنه حال تولي الرئاسة سيحل الأزمة عن طريق بعض المكالمات الهاتفية خلال يوم، أو يومين فقط.

وقال «زيلنسكي» خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إن ترامب لن يستطيع حل الأزمة الحالية، مضيفا: «لا أستطيع أن أفهم كيف يمكنه فعل ذلك».

الرئيس الأوكراني يدعو ترامب مجددا لزيارة بلاده

ودعا الرئيس الأوكراني مرة أخرة «ترامب» بزيارة كييف للقاء معه قائلا: «ليقم بزيارتنا، سأشرح له، وهو سيشرح لي، وأعتقد أنه بعد ذلك سيغير موقفه».

فيما يتجاهل ترامب دعوات زيلنسكي المتكررة، منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية منذ عامين بحسب ما نشرته «روسيا اليوم».

تصريحات ترامب بشأن حل الأزمة الروسية الأوكرانية

قال المحلل السياسي، محمد العالم، والخبير في الشأن الأمريكي خلال حديثه مع «الوطن» إن تصريحات «ترامب» بحل الأزمة الروسية الأوكرانية في غضون ساعات مبالغ فيها، إذ كشف «العالم» عن تغيير الأدوات، اللازمة لذلك، والعالم خلال فترة تولي إدارة بايدن الحكم.

وأضاف «العالم» أن الجزء الخاص الذي تحدث فيه «ترامب» عن إذا كان يدير الأمور في البيت الأبيض، لما كانت اندلعت الحرب، الروسية صحيح، حيث علل «العالم» ذلك بقوله إن العوامل التي أدت إلى الحرب لم يكن يسعى إليها الرئيس الأمريكي السابق.

وتابع الخبير في الشأن الأمريكي، أن ترامب رجل اقتصاد، ولن يأجج الصراع بين البلدين، ولما كان أدخل العالم في حالة حرب تحاشيا، تبعاتها على الاقتصاد العالمي، والتضخم الذي تسببت به.

وأوضح العالم، أن سبب الأزمة الروسية الأوكرانية، هو مشروع انضمام أوكرانيا للناتو، وهو ما أدى إلى وقوع الحرب الحالية، بسبب التهديد لأمن موسكو القومي، وهو ما كان يتجنبه «ترامب» على عكس الإدارة الأمريكية الحالية، التي أججت الصراع، ودعمت كييف بملايين الأسلحة، ومليارات الدولارات حيث رأت كييف فرصة لإنهاك موسكو ماديا، وعسكريا.