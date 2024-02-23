كلاكيت تاني مرة.. أوكرانيا تستعد لهجوم مضاد جديد: سنفاجئ روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن استعداد جيشه لشن هجوم مضاد جديد على الجيش الروسي، في المناطق التي سيطرت موسكو عليها، والبحر الأسود خلال مقابلة تليفزيونية مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.

زيلينسكي: الجيش الأوكراني يستعد لهجوم مضاد

قال زيلينسكي، إن الجيش الأوكراني سينفذ هجوما مضادا جديدا على الجيش الروسي، واصفاً العملية التي سيشنها جيشه أنها ستفاجئ روسيا.

الهجوم المضاد الفاشل في 2023

في يناير الماضي أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن فشل الجيش الأوكراني في هجومه المضاد الذي بدأ في يونيو 2023.

وخلال الهجوم الأوكراني المضاد شنت كييف حملة عسكرية واسعة النطاق على محاور دونيتسك، وجنوب دونيتسك، وزابوروجيه، وأرتيوموفسك، وهو ما فشلت خلاله في تحقيق نجاح يذكر لا سيما بعد خسارتها 166 ألف جندي، و800 دبابة، بما في ذلك نصف ما تملك من دبابات ليوبارد الألمانية، و123 طائرة و2.4 ألف مركبة مدرعة بحسب «روسيا اليوم».

أوكرانيا تخسر المزيد من الأراضي أمام الجيش الروسي

في خسارة جديدة لأوكرانيا انسحب جيشها من مدينة أفدييفكا التي تدهور الوضع فيها إلى حد كبير خلال الأيام الأخيرة، بحسبما أعلن قائد المنطقة الجنرال الأوكراني أولكسندر تارنافسكي.

وكتب تارنافسكي على تيليغرام: «وفقا للأمر الذي تلقيناه، انسحبنا من أفدييفكا إلى مواقع معدة مسبقا».

واضطرت أوكرانيا للتخلي عن «أفدييفكا» لا سيما بعد أن أصبحت المدينة مدمرة إلى حد كبير، في حين نقص الموارد، وتعطل المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف، إضافة إلى تعزيز روسيا قواتها على جميع محاور القتال، وتقدمها عن طريق ضخ المزيد من العناصر والذخيرة.