خالد أبو بكر عن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة: ماشفناش صفقة بالحجم ده في تاريخنا

قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن مصر نجحت في توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و«شركة أبو ظبي التنموية القابضة» بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة

وقال خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»: «أنا قاعد أراقب مؤسسات المال في العالم بتقول إيه عن اللي حصل في مصر النهارده.. ما حدث اليوم في علم المال، صفقة كبيرة، ودا كلام لا يختلف عليه أحد، والناس اللي بتفهم في البيزنس والاقتصاد، يعلمون أن ما حدث في مصر صفقة كبيرة جدًا، مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، سيدير على مصر بشكل مباشر 35 مليار دولار.. منذ الملكية ماشفناش صفقة بالحجم ده وفي تاريخنا».

شراكة تنموية حقيقية

وواصل: «مش أنا اللي بقول الكلام ده، دي بيانات رسمية صادرة عن مؤسسات ضخمة.. نحن أمام إرادة سياسية إماراتية مصرية، وشراكة تنموية حقيقية».