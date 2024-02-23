اقرأ في عدد «الوطن» غدا: رأس الحكمة.. مصر تبني مستقبلها

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا السبت 24 فبراير، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- رأس الحكمة.. مصر تبنى مستقبلها

- توافق «مصرى - أردنى» على رفض التصعيد العسكرى فى غزة لتداعياته على استقرار المنطقة

- «السيسى وعبدالله» يؤكدان ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية لاستعادة السلم فى الإقليم

- مباحثات بين مصر والبنك الدولى لتمكين القطاع الخاص

- «بن رمضان» على أبواب الأهلى.. و8 غيابات تضرب الزمالك أمام «أبوسليم»

- «الإسكان»: مهلة عام لاستكمال أعمال البناء فى الأراضى الصغيرة

الصفحة الثانية

- «رأس الحكمة.. مصر تبنى مستقبلها»

- «مدبولى»: توقيع أضخم صفقة استثمار مباشر فى التاريخ مع الإمارات

- رئيس الوزراء: المشروع يُدخل للدولة 35 مليار دولار خلال شهرين.. ومتوقع استثمار ١٥٠ مليار دولار.. والصفقة بداية تصحيح مسار الاقتصاد وتمت طبقاً للقانون

- ملتزمون بتعويض أهالى مطروح الموجودين على أرض مدينة رأس الحكمة المخصصة للمشروع بشكل كامل نقداً وعيناً.. و«همّا اللى هيشتغلوا فى المشروع»

- الرئيس السابق لهيئة الاستثمار: «الصفقة» خطوة على طريق تخارج الدولة لصالح القطاع الخاص من الاقتصاد

الصفحة الثالثة

- الحكومة: نستهدف تجاوز نصيب «القطاع الخاص» نسبة الـ60% من الاستثمارات الكلية خلال 3 سنوات

- «رأس الحكمة».. أكبر صفقة لتحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية وتصدير العقارات

- المشروع شراكة مصرية مع أكبر المطورين العقاريين وليس بيعاً لأرض المدينة.. يخلق فرص عمل وينقل الخبرات للعمالة المصرية فى تشييد المشروعات الضخمة

- «زين»: الدولة وضعت مخططاً استراتيجياً لتنمية السواحل الغربية وسلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية وشبكة طرق

- وكيل «إسكان النواب»: مصر اتفقت على حصة من إيرادات المشروع بما يضمن استمرار تدفق العملة الصعبة

- أتوقع توقيع عقود 5 مشروعات استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة

الصفحة الرابعة

- فريدة الشوباشي: التاريخ يسجل

- ناصر عبد الرحمن: شجرة الصور «نجفة»

- محمد مصطفى أبو شامة: سر أفراح القبة

- محمود فوزي السيد: روشتة صناعة تتر«يعيش»

الصفحة الخامسة

- الأميرة رشا يسرى: إسرائيل بين رفعها سقف المطالب وسعيها لنسف المفاوضات

- حسام مصطفى: رحلة 404.. سينما الشخصيات الرمادية العالقة بين البينين

- الأب بطرس دانيال: اجعل باطنك كظاهرك

الصفحة السادسة

- د. مصطفى أبو زيد: التعويم أم ترتيب البيت؟

- د. رامي جلال: أمريكا السوفيتية!

- على هلال: العدالة الاجتماعية.. إلى أين؟

- دينا المقدم: اللاجئون والرمق الأخير

- إسلام عمر: المستشفيات سابقة التجهيز

- السيد رمزى: العلاقات المصرية الصومالية

- محمد عصام: الدولار واللاجئون

الصفحة السابعة

- «ملكة».. على عرش الدراما

- غادة عبدالرازق فى حرب شرسة مع صيد العقارب

- 30 حلقة من «الغموض والتشويق»

- نقاد: «غادة» واعية تجيد اختيار أدوارها.. والمسلسل تجربة فنية جديدة

- «قاسم»: ممثلة ذكية فنياً.. و«سعد الدين»: لديها شغف درامى.. و«موريس»: العمل الفنى يضم نجوماً ذوى ثقل

الصفحة الثامنة

- أصغر عازف إيقاع.. «أيهم» عشق الطبلة وحفظ القرآن.. وحلم بالطب

- أسرة مسيحية تنشر البهجة فى الشوارع بالخيامية.. «آدى الزين.. وآدى الزِّينة»

- «صديقة للبيئة».. ديكورات وأثاث «إسلام» من وحى «البراميل»

- «نشابة ومنخل ومشنة».. «عم إبراهيم» رحالة بين الأسواق.. لزوم الخبيز