اقرأ في عدد «الوطن» غدا: رأس الحكمة.. مصر تبني مستقبلها
كتب:
أحمد العانوسي
08:03 م | الجمعة 23 فبراير 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا السبت 24 فبراير، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- رأس الحكمة.. مصر تبنى مستقبلها
- توافق «مصرى - أردنى» على رفض التصعيد العسكرى فى غزة لتداعياته على استقرار المنطقة
- «السيسى وعبدالله» يؤكدان ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية لاستعادة السلم فى الإقليم
- مباحثات بين مصر والبنك الدولى لتمكين القطاع الخاص
- «بن رمضان» على أبواب الأهلى.. و8 غيابات تضرب الزمالك أمام «أبوسليم»
- «الإسكان»: مهلة عام لاستكمال أعمال البناء فى الأراضى الصغيرة
الصفحة الثانية
- «رأس الحكمة.. مصر تبنى مستقبلها»
- «مدبولى»: توقيع أضخم صفقة استثمار مباشر فى التاريخ مع الإمارات
- رئيس الوزراء: المشروع يُدخل للدولة 35 مليار دولار خلال شهرين.. ومتوقع استثمار ١٥٠ مليار دولار.. والصفقة بداية تصحيح مسار الاقتصاد وتمت طبقاً للقانون
- ملتزمون بتعويض أهالى مطروح الموجودين على أرض مدينة رأس الحكمة المخصصة للمشروع بشكل كامل نقداً وعيناً.. و«همّا اللى هيشتغلوا فى المشروع»
- الرئيس السابق لهيئة الاستثمار: «الصفقة» خطوة على طريق تخارج الدولة لصالح القطاع الخاص من الاقتصاد
الصفحة الثالثة
- الحكومة: نستهدف تجاوز نصيب «القطاع الخاص» نسبة الـ60% من الاستثمارات الكلية خلال 3 سنوات
- «رأس الحكمة».. أكبر صفقة لتحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية وتصدير العقارات
- المشروع شراكة مصرية مع أكبر المطورين العقاريين وليس بيعاً لأرض المدينة.. يخلق فرص عمل وينقل الخبرات للعمالة المصرية فى تشييد المشروعات الضخمة
- «زين»: الدولة وضعت مخططاً استراتيجياً لتنمية السواحل الغربية وسلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية وشبكة طرق
- وكيل «إسكان النواب»: مصر اتفقت على حصة من إيرادات المشروع بما يضمن استمرار تدفق العملة الصعبة
- أتوقع توقيع عقود 5 مشروعات استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة
الصفحة الرابعة
- فريدة الشوباشي: التاريخ يسجل
- ناصر عبد الرحمن: شجرة الصور «نجفة»
- محمد مصطفى أبو شامة: سر أفراح القبة
- محمود فوزي السيد: روشتة صناعة تتر«يعيش»
الصفحة الخامسة
- الأميرة رشا يسرى: إسرائيل بين رفعها سقف المطالب وسعيها لنسف المفاوضات
- حسام مصطفى: رحلة 404.. سينما الشخصيات الرمادية العالقة بين البينين
- الأب بطرس دانيال: اجعل باطنك كظاهرك
الصفحة السادسة
- د. مصطفى أبو زيد: التعويم أم ترتيب البيت؟
- د. رامي جلال: أمريكا السوفيتية!
- على هلال: العدالة الاجتماعية.. إلى أين؟
- دينا المقدم: اللاجئون والرمق الأخير
- إسلام عمر: المستشفيات سابقة التجهيز
- السيد رمزى: العلاقات المصرية الصومالية
- محمد عصام: الدولار واللاجئون
الصفحة السابعة
- «ملكة».. على عرش الدراما
- غادة عبدالرازق فى حرب شرسة مع صيد العقارب
- 30 حلقة من «الغموض والتشويق»
- نقاد: «غادة» واعية تجيد اختيار أدوارها.. والمسلسل تجربة فنية جديدة
- «قاسم»: ممثلة ذكية فنياً.. و«سعد الدين»: لديها شغف درامى.. و«موريس»: العمل الفنى يضم نجوماً ذوى ثقل
الصفحة الثامنة
- أصغر عازف إيقاع.. «أيهم» عشق الطبلة وحفظ القرآن.. وحلم بالطب
- أسرة مسيحية تنشر البهجة فى الشوارع بالخيامية.. «آدى الزين.. وآدى الزِّينة»
- «صديقة للبيئة».. ديكورات وأثاث «إسلام» من وحى «البراميل»
- «نشابة ومنخل ومشنة».. «عم إبراهيم» رحالة بين الأسواق.. لزوم الخبيز