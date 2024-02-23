اتحاد عمال مصر يثمن جهود القيادة السياسية بعد توقيع اتفاقية «رأس الحكمة»

ثمن محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جهود القيادة السياسية والحكومة المصرية، في إتمام الصفقة الاستثمارية الكبرى بمدينة رأس الحكمة الجديدة.

وأكد رئيس عمال مصر، أن صفقة الاستثمارات الكبرى المباشرة التي وقعتها مصر والإمارات اليوم، تعزز من ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاستثمار المباشر في مصر، وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، التى واجهت العالم أجمع، وتؤكد الثقة في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة التحديات، مضيفا أن تلك الخطوة، من شأنها تخفيف الضغوط والأعباء الاقتصادية عن كاهل الدولة، لنتمكن من استكمال البناء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن تطوير مدينة رأس الحكمة بمطروح، يضعها على خريطة السياحة العالمية، ويضخ مليارات الدولارات، كاستثمار مباشر، مشيرا إلى أن هذا المشروع، يشمل فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، بما يعزز من خطة الدولة التنموية للتنمية العمرانية لمدن الساحل الشمالي الغربي، فضلا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب.

وأشاد «جبران»، بالسعي الدائم لدى الحكومة المصرية، بفتح أفاق استثمارية لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، لافتا إلى أن مشروع رأس الحكمة، سيوفر ملايين من فرص العمل سواء خلال فترة العمل فيه أو بعد تشغيله، وهو ما يساهم في استيعاب حاجة المجتمع المصري من فرص العمل سنويا، التي تقدر بـ مليون فرصة سنويا، وفتح فرص المشاركة للشركات المصرية في إنشاء المشروع.