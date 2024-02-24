ما علاقتها بالحرب العالمية الثانية؟.. بيع ساعة لا تعمل بـ31 ألف دولار

شهدت صالة مزادات «أر أر» بوسطن بالولايات المتحدة الامريكية واقعة غريبة، حيث بيعت ساعة لا تعمل بمبلغ ضخم حيث توقفت بسبب إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما باليابان في 6 أغسطس بـ1945، حسبما نقلت سكاي نيوز.

توقفت الساعة لحظة تفجير قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما

وبيعت الساعة بأكثر من 31 ألف دولار في مزاد علني، حيث توقفت الساعة لحظة تفجير قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية في الساعة 8:15 صباحا خلال الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وانتشلت هذه الساعة من بين أنقاض هيروشيما، وتمثل لمحة من الدمار الهائل الذي خلفته أول قنبلة ذرية انفجرت فوق المدينة.

جندي بريطاني يعثر على الساعة

وظهرت بلورة الساعة الصغيرة، وهي نحاسية اللون، ضبابية بسبب الانفجار، إلا أن عقاربها توقفت عند الساعة 8:15 صباحا، وهي اللحظة التي أسقطت فيها طائرة أمريكية القنبلة الذرية على مدينة هيروشيما.

ووجدد جندي بريطاني هذه الساعة بين أنقاض المدينة أثناء قيامه بمهمة توفير إمدادات طوارئ وتقييم احتياجات إعادة الإعمار في هيروشيما، بينما رفض المشتري الكشف عن هويته.