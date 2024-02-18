«قنبلة موقوتة».. الشيخوخة أزمة كبرى تواجه كوريا الجنوبية وتايلاند

عرض برنامج «العالم شرقا»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية منى شكر، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: «قنبلة موقوتة .. الشيخوخة أزمة كبرى في كوريا الجنوبية وتايلاند».

وجاء في التقرير، بأن تايلاند وكوريا الجنوبية تواجهان قنبلة موقوتة بسبب أزمة كبرى تتعلق بالديمواغرافيا بعد تزايد نسبة المسنين بالبلدين.

وأوضح التقرير، أنه وفقا لبيانات هيئة الإحصاء في كوريا الجنوبية، بلغ عدد كبار السن 9.5 ملايين من 51.5 مليون نسمة هذا العام، وتشهد كوريا الجنوبية انخفاضا في عدد المواليد سنويا منذ 2015، وخلال العام الماضي سجلت وفيات أعلى من مواليد البلاد.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تبلغ مرحلة مجتمع الشيخوخة الفائقة في 2025، حيث ستمثل هذه الفئة العمرية ما يصل إلى أكثر من ثلث الشعب.

ولفت التقرير إلى أن تايلاند صنفت من بين أسرع الدول شيخوخة في العالم وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وبحسب دراسة مؤخرا أجراها مصرف كاسيكون التايلاندي، تبين أن أكثر من ثلث مواطني البلاد سيتجاوزن 65 عاما 2029 ليشكلوا قنبلة كبرى تواجه البلاد وتسبب عائقا كبيرا أمام التنمية الاقتصادية في المستقبل.