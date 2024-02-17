انفجار قنبلة في مطار جوما بالكونغو كتب: نرمين عفيفي 10:46 ص | السبت 17 فبراير 2024 الكونغو أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بانفجار قنبلة في مطار مدينة جوما في الكونغو. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: تحقق 3 توقعات لـ عبير فؤاد خلال مواجهة مصر مع الكونغو.. هل تنبأت بالخسارة؟| عاجل ضياء السيد: «فيتوريا كان سيئا في إدارة مباراتنا أمام الكونغو وسكتنا عليه كتير» سر صادم وراء اختيار أبوجبل الجهة اليمنى للتصدي لركلات الكونغو.. «قرار ساذج» عاجل.. أبو جبل يكشف لأول مرة سبب تسديد ركلة الجزاء أمام الكونغو الكونغو القاهرة الإخبارية بقلم نرمين عفيفي