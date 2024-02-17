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انفجار قنبلة في مطار جوما بالكونغو

كتب:

نرمين عفيفي
10:46 ص | السبت 17 فبراير 2024
الكونغو

الكونغو

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بانفجار قنبلة في مطار مدينة جوما في الكونغو.

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