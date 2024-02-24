لماذا أمر الله بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام في ليلة النصف من شعبان؟

ليلة النصف من شعبان من أعظم الليالي التي يترقبها المسلمين لإحياء شعائر الله من صوم وصلاة ودعاء، لما لها من فضل ومكانة كبيرة، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عظم شأنها بقوله: (إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن)، بحسب ما أكده الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في أحد لقاءاته التليفزيونية.

سبب تغيير القبلة في ليلة النصف من شعبان

امتثل الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر الله بتغيير اتجاه قبلة الصلاة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، في ليلة النصف من شعبان، بعد صلاة دامت حوالي 16 أو 17 شهرًا باتجاه بيت المقدس، ما يدعنا للتساؤل حول سبب تغيير القبلة؟

أجاب الدكتور على جمعة على هذا التساؤل، بتأكيده أن تحويل اتجاه القبلة جاء مرتين لتنقية نفوس المؤمنين من رواسب الجاهلية وتقوية إيمانهم، إذ كان العرب يعظمون البيت الحرام ويمجدونه، فغير الله اتجاه القبلة إلى المسجد الأقصى ليطهر قلوبهم ويجردها من التعلق بغير الله، وعندما استقر الأمر في دولة الإسلام صدر الأمر الإلهي بتغيير القبلة مرة أخرى ليلة النصف من شعبان إلى المسجد الحرام تأكيدًا للرابطة القوية بين المسجدين.

وأشار مركز الأزهر للفتوى الالكترونية إلى أن تحويل القبلة ليلة النصف من شعبان، كان اختبار من الله سبحانه وتعالى لمعرفة من المؤمن الصادق الذي سيتبع أمر الله دون جدال، ومن العاصي المعاند الذي سيرفض تنفيذ أمر الله ، إذ قال تعالى: (وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّاِ لنَعْلَمَ َمنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ).

الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان

وتناولت دار الإفتاء المصرية، أفضل الأعمال التي يستحب القيام بها ليلة النصف من شعبان، منها صيام نهارها، الاستغفار، وقراءة القرآن، قيام الليل، بر الوالدين وطاعتهم، صلة الرحم ، قضاء حاجة المسلمين، الإكثار من الصلاة على النبي وذكر الله عز وجل، وإخراج الصدقات.