موعد انطلاق أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس.. يتزامن مع عودة عظة البابا

كشف العدد الجديد من مجلة الكرازة، المنبر الإعلامي للكنسية، موعد عودة عظة البابا تواضروس وأسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذي يقام بالشراكة بين الكنائس المصرية.

أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

وأوضحت مجلة الكرازة أنه سوف یترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندریة وبطریرك الكرازة المرقسیة، أول أیام أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسیحیین أثناء اجتماعه الأسبوعي یوم الأربعاء ۱۳ مارس، بكنیسة الشھید العظیم مارجرجس والأنبا ابرآم، ھلیوبولیس، مصر الجدیدة.

ويقام أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين 2024 في مصر حاملا شعار «أحب الرب إلهك.. وأحب قريبك مثلما تحب نفسك» (لوقا 10: 27)، ببرنامج احتفالات يبدأ من 13 مارس ويتسمر حتى الجمعة 22 مارس وذلك بدعوة من مجلس كنائس الشرق الأوسط ویتضمن البرنامج صلوات ولقاءات عدة مع مختلف الطوائف المسیحیة.

وتعود عظة البابا تواضروس الثاني في الأسبوع الأول من الصوم الكبير يوم الأربعاء 13 مارس المقبل، حيث توقفت اعتبارًا من الأربعاء 3 يناير، وعلل الباب توقف العظة بأن فترة التوقف سببها الانشغال بالأعياد والمناسبات الكنسية التي تشهدها الفترة المقبلة، بدءًا من عيد الميلاد المجيد وحتى صوم نينوى.