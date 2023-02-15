رئيس «الأسقفية» يشارك في افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

شارك الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية في افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، والذي افتتحه قداسة البابا تواضروس الثاني،بمشاركة ممثلين عن كافة الطوائف المسيحية في مصر، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

البابا تواضروس: أسبوع الصلاة تقليد مر عليه 55 سنة

بدأت الصلوات بترحيب من قداسة البابا تواضروس الثاني، إذ قال إن أسبوع الصلاة من أجل الوحدة هو تقليد مر عليه 55 سنة في مصر، إذ نصلي من أجل عمل الله ومن أجل البلاد وكنائسها وخدمتها، وكل العاملين بها.

من جانبه، قرأ رئيس الأساقفة سامي فوزي من رسالة رومية، بينما قدم لقس يشوع يعقوب الأمين العام الحالي لمجلس كنائس مصر كلمة تحدث فيها عن مثال السامرى الصالح مؤكدا أهمية فعل المحبة الكاملة والخير بسخاء والصلاة.

الصلاة من أجل سوريا وتركيا

وتضمن اليوم قراءات كتابية وصلوات جماعية وألحان قبطية بالإضافه للصلاة من أجل ضحايا الزلزال بدولتي سوريا وتركيا.

ضم وفد الكنيسة الأسقفية العديد من القساوسة منهم الكنن (رتبة كنسية) مدحت صبري والقس يشوع يعقوب الأمين العام لمجلس كنائس مصر وأنطوني بول المطران المساعد والقس ياسر كوكو راعي الخدمة السودانية بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

الجدير بالذكر إن الكنيسة الأرثوذكسية تستضيف افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة هذا العام وهي الفعالية التي ينظمها مجلس كنائس مصر سنويًا.