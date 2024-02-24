وزير التعليم العالي يغرس نخلة ضمن مبادرة «النهوض بإنتاجية التمور» في الوادي الجديد

غرس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نخلة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بمحافظة الوادي الجديد، في مستهل زيارته للمحافظة لعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وكان في استقباله اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ.

وزير التعليم العالي يغرس نخلة

وأكدت محافظة الوادي الجديد، في بيان، أنه في بداية الجولة تفقد ضيوف المحافظة حديقة 30 يونيو بالخارجة، والتي تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مسطحات خضراء ومجسمات لأبرز المعالم التاريخية والأثرية، كما قام الوزير بغرس نخلة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

وزير التعليم العالي يتفقد عدة منشآت جديدة

وافتتح وتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عددا من المنشآت الجديدة بجامعة الوادي الجديد، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، ورؤساء الجامعات المصرية والهيئات العلمية أعضاء المجلس، ووفد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.