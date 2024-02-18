«الإسكان»: إنتاج 292 ألف م3 من المياه يوميا في الوادي الجديد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في الوادي الجديد، كما استعرضا خلال تفقدهما لمحطة مياه 30 يونيو، اصطفافا للسيارات والمعدات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، حيث أضافت الشركة 15 سيارة مجهزة لمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي، وتم توزيعها على الوحدات المحلية، وتدريب الكوادر البشرية على كيفية استخدامها.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنّ خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات العشر الأخيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بلغ إجمالي كمية المياه المنتجة في الوادي الجديد 292 ألف م3 يوميا من خلال 87 محطة لمياه الشرب، ويتم ضخها من خلال شبكات بأطوال تتجاوز 1600 كيلومتر لخدمة 270 ألف نسمة، في حين تبلغ نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمحافظة 87%، ويتم معالجة الصرف الصحي من خلال 26 محطة، ويتم نقله من خلال شبكات بأطوال نحو 650 كيلومترا (انحدار + طرد).

واستعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري في الوادي الجديد، وكذا تطور قيم مشروعات الخطة الاستثمارية وإعادة التأهيل بالمحافظة، والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وشهدت ارتفاعا كبيرا منذ عام 2020، إضافة إلى تطور خطط الإحلال والتجديد منذ عام 2014 وحتى الآن.

وعرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، جهود الشركة في مجال ضبط منظومة جودة المياه، وإنشاء المعامل على أعلى مستوى، وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات، بجانب توفير المعامل المتنقلة، وتوفير السيارات والمعدات اللازمة بمحافظة الوادي الجديد، وتطور قطاع خدمة العملاء، ومبادرة تركيب القطع الموفرة بدور العبادة، مشيرا إلى توفير 284 فرصة عمل بالشركة لأبناء محافظة الوادى الجديد لعمليات الإحلال والتجديد وتشغيل المحطات.