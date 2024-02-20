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أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الوادي الجديد.. أسعار مخفضة

كتب:

إحسان شعبان
02:47 ص | الثلاثاء 20 فبراير 2024
أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في الوادي الجديد

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في الوادي الجديد

قبل أيام قليلة من قدوم شهر رمضان، أعلنت وزارة الداخلية أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الوادي الجديد، لتوفير مستلزمات الشهر الفضيل من السلع الغذائية المتنوعة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الوادي الجديد 

وحددت وزارة الداخلية أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الوادي الجديد، في بيان، كالتالي:

- منفذ بجوار مركز شرطة الداخلة

- منفذ بجوار مستشفى الداخلة العام

- منفذ بميدان الشعلة بالخارجة في الوادي الجديد 

- جناح في معرض كائن أمام مكتب تموين الداخلة 

- جناح بمعرض كائن أمام مكتب تموين بالخارجة

انطلاق مبادرة كلنا واحد في المحافظات

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت عن إطلاق فعاليات المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، اعتبارا من 16 فبراير الجاري وحتى نهاية الشهر الفضيل، لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغيرها بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

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بقلم إحسان شعبان