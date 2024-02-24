لجنة الشؤون العربية بالبرلمان تناقش مستجدات الأوضاع في اليمن الاثنين المقبل

تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، يوم الاثنين المقبل، مستجدات الأوضاع في اليمن، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية.

تحقيق الأمن والاستقرار

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية، أن الاجتماع يتناول الجهود المصرية التي تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، فضلًا عن جهود دعم الاقتصاد اليمني وإعادة الإعمار في الفترة المقبلة.

وأشار النائب إلى مساهمات مصر في الجانب الإنساني، من خلال تقديم الإغاثات للشعب اليمني على كافة المستويات، مؤكدًا استمرار موقف مصر الداعم للحكومة الشرعية في اليمن، وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار بما يعود بالنفع على المنطقة بالكامل.

إعادة بناء المؤسسات

وأوضح أباظة، أن مصر حريصة كل الحرص على إتاحة الفرصة أمام اليمن للاستفادة من ثرواته واستخدامها أفضل استخدام لإعادة بناء المؤسسات الشرعية، وعودة اليمن لسابق عهده.

وقال النائب: مصر تدعم استقرار اليمن، وتؤكد رفضها التام لأي تدخلات خارجية في الشأن اليمني، والاستمرار في دعم الحكومة الشرعية الرامية إلى تحقيق أمن وأمان واستقرار البلاد، وتحقيق السلام الشامل.