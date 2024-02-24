«سرقتني وهربت».. كيف تهرب سفاح الجيزة من تهمة قتل زوجته لمدة 7 سنوات؟

في شهر نوفمبر 2021 كان سفاح الجيزة يقف أمام محقق النيابة داخل سرايا نيابة الهرم في مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، ولم ينته المحقق من استجواب المتهم المدعو قذافي فراج وشهرته سفاح الجيزة، حول واقعة قتل صديقه رضا عبد اللطيف، مهندس، وتلقى اتصالًا هاتفيًا من العقيد محمد الصغير، الذي كان يشغل منصب مفتش مباحث الهرم، أخبره خلالها أن أسرة فاطمة زكريا، زوجة سفاح الجيزة، تتهمة بقتلها للمرة الثانية بعد مرور 7 سنوات، وطلب المحقق بتحويل البلاغ إلى النيابة، وأكد لمفتش المباحث بأنه سوف يستجوب المتهم بشأن تلك التهمة.

ارتكب سفاح الجيزة، في الفترة من 2015 وعام 2018، 4 جرائم قتل والضحايا هم: «صديقه رضا، زوجته فاطمة، نادين شقيقة زوجته الثانية، ياسمين فتاة في محافظة الإسكندرية».

وصباح يوم الأحد الماضي، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام على سفاح الجيزة قذافي عبد العاطي، في واقعة قتل ياسمين ودفنها في مخرن ملابس بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، وأصبح الحكم باتًا وواجب النفاذ، بعد رفض النقض المقدم من المتهم.

المتهم ينفي التهمة

مشهد استجواب سفاح الجيزة، بشأن واقعة قتل زوجته لم يكن أول مرة، بل استجوبته الأجهزة الأمنية والقضائية من قبل وبالتحديد فى شهر شهر يوليو 2015، ولكنه نفى التهمة، وأكد أنها مريضة نفسيًا وسرقت أمواله، وجاء نص التحقيق كالتالي:

س: ما علاقتك بالمدعوة فاطمة زكريا علي إبراهيم؟

ج: هي زوجتي من 2013.

س: وأين توجد المدعوة فاطمة زكريا علي إبراهيم الآن؟

ج: أنا معرفش عنها حاجة وهي هربت من البيت من شهر يوليو 2015 وأنا من وقتها معرفش هي فين.

س: ومتى تحديدًا ختفت المجني عليها؟

ج: هي هربت من شهر يوليو 2015.

س: وما هو وقت اكتشافك اختفاء المجني عليها؟

ج: أنا كنت في الشغل ورجعت مالقتهاش في البيت.

س: هل توجد ثمة خلافات بينك وبين المجني عليها قبل اختفائها وتركها مسكن الزوجية؟

ج: هي كانت مريضة نفسيا وكل شوية تتخانق معايا وفي شهر يونيو 2015 وضربتها بالقلم على وشها.

س: ما كان آخر حوار دار بينك وبين المجني عليها قبل تركها المسكن؟

ج: إحنا كنا بنتكلم قبل ما تمشي بيوم.

س: ما هو مضمون الحوار الذي دار بينكما؟

ج: إحنا كنا بنتكلم علشان كنا عايزين نجيب شقة، وكان معانا مبلغ 335 ألف جنيه.

س: وكيف استحوذت على هذا المبلغ؟

ج: المبلغ من شغلي وكنت هشتري شقة وهي أخدت الفلوس وهربت.

س: ما الذي استبان لك وقت دلوفك المسكن؟

ج: أنا رجعت الشقة ومالقتش الفلوس علشان هي أخدتهم وهربت.

س: وهل يوجد لديككم أولاد؟

ج: عندنا بنت اسمها سلمى عمرها 7 سنوات.

س: وهل كانت نجلتك سلمى في المسكن وقت مغادرة زوجتك المسكن الزوجية؟

ج: بنتي كانت عند أمي ليها أسبوع ومكنتش موجودة وقتها.

س: هل كانت المجني عليها تتواصل مع نجلتك في غضون أسبوع كانت نجلتك متواجدة به عند والدتك؟

ج: هي كانت تعبانة نفسيا ومحاولتش تشوف بنتها.

س: وما هي المنقولات والأموال التى قامت المجني عليها بالاستيلاء عليها؟

ج: هي أخدت مبلغ 350 ألف وكروت شحن بـ25 ألف جنيه.

س: ما قولك فيما هو ثابت بهواتف زوجتك، وتم إرسال رسائل إلى الهاتف خاصتها بمكانك ومسكنك، إلى أسرتها؟

ج: أشك وبيتهيالي أنا كنت ببعت رسائل من أماكن الشغل بتاعي ليها هي كتير.

وبعد عدة أشهر، قررت جهات التحقيق حفظ البلاغ وقيدت القضية «ضد مجهول» آنذاك.

وبعد مرور 7 سنوات من حفظ البلاغ وقيد القضية ضد مجهول، استجوبت النيابة سفاح الجيزة، حول واقعة اتهامه بقتا زوجته فاطمة زكريا مرة أخرى، واعترف بجريمته، عقب اعترافه بقتل صديقه، رضا عبد اللطيف، قائلا: «الاتنين مدفونين في قبر واحد».

سفاح الجيزة يعترف بقتلها

واعترف المتهم بقتل زوجته المجني عليها فاطمة زكريا علي إبراهيم، حيث وضع خطة للتلخص منها، وبيّت النية على قتلها وإزهاق روحها بسبب الخلافات المادية بينهما.

واعترف سفاح الجيزة خلال جلسات التحقيق بارتكابه جريمة قتل زوجته إثر شجارًا نشب بينهما، حيث انتهزه المتهم وأمسك برأس الضحية ورطمها في حافة الجدار عدّة مرات، لتنزف وتلفظ أنفاسها الأخيرة.

وتابع: «لما تأكدت إنها ماتت خلاص فكرت في التخلص من الجثة، حطيتها داخل ديب فريزر، ونقلتها إلى شقتي في بولاق الدكرور، وحفرت ليها قبر ودفنتها بالهدوم والدهب بتاعها».

وعقب اكتشاف الجريمة انتقلت النيابة العامة لاستخراج جثمان المجني عليها وتم العثور على رفات آدمية ملفوفة بأقمشة، كما عثر على مشغولات ذهبية، وبمواجهة المتهم أقر بأنها بقايا عظام المجني عليها.