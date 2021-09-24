جرائم سفاح الجيزة تقوده للإعدام: قتل صديقه وزوجته وشقيقتها وسيدة بالإسكندرية

في منتصف نوفمبر من العام الماضي، أزاحت أجهزة الأمن الغموض عن واقعة اختفاء مهندس أربعيني، وأظهرت التحريات أن صديق عمره، قتله قبل 5 سنوات، ودفن جثمانه داخل شقة في بولاق الدكرور. وبالقبض على المتهم تبين أنه يُدعى قذافي فراج عبد العاطي، 49 سنة، واشتهر إعلاميا بـ«سفاح الجيزة»، وباستجوابه توالت المعلومات تباعًا عن سلسلة جرائمه التي نفذها بحق 4 ضحايا، وهم صديقه «رضا» وزوجته «فاطمة» وشقيقتها «ياسمين» وسيدة في الإسكندرية كانت تربطه بها تعاملات تجارية.

جرائم سفاح الجيزة بدأت بقتل صديقه المهندس «رضا»

وبدأت جرائم سفاح الجيزة، بقتل المهندس «رضا» وهو صديق المتهم «قذافي»، الذي كان يستثمر أمواله وقت عمل المهندس في إحدى دول الخليج، وعندما عاد الأخير إلى القاهرة، طلب من صديقه أمواله حتى يستقر ويتوسع معه في النشاط التجاري لكن «سفاح الجيزة» بيت النية على التخلص من صديق عمره، فدعاه إلى تناول الطعام سويًا في شقته، وخلال ذلك دس له السم في الطعام، وبعدها ضربه بقطعة حديد على رأسه حتى تأكد من وفاته، ثم حمل الجثمان إلى شقة أخرى استأجرها في بولاق الدكرور، ودفن الجثمان في حفرة بها، وواجهت المحكمة المتهمة بأدلة الاتهام قبل أن تصدر حكمها بإعدامه.

حكاية «نادين» مع سفاح الجيزة

جريمة القتل الثانية، التي تضُاف لسلسة جرائم سفاح الجيزة كانت لفتاة تدعى «نادين» ونشأت بينهما علاقة حب، ثم تحولت إلى علاقة غير شرعية، وعندما علمت تلك الفتاة أن «قذافي» الشهير بـ«سفاح الجيزة»، تهرب من الزواج منها، وأنه يرغب في خطوبة شقيقتها «فاطمة الزهراء» هددته بفضح أمره أمام شقيقتها، فخطط لقتلها، فاستدرجها إلى شقته وقتلها ووضع جثمانها في «ديب فريز» وبعدها نقل الجثمان ودفنه بجانب صديقه داخل شقة بولاق الدكرور أيضًا بعد أشهر من مقتل صديقه، وأخبر أسرتها أنه ساعدها في السفر خارج البلاد للعمل في المجال الفني، وفي 27 مارس الماضي، عاقبت محكمة الجنايات «سفاح الجيزة» بالإعدام شنقًا في تلك القضية.

سفاح الجيزة يقتل زوجته «فاطمة الزهراء»

القضية الثالثة، وهي مقتل «فاطمة الزهراء»، شقيقة «نادين» بعد قرابة 9 أشهر من زواجهما، وهي الواقعة الثالثة لجرائم سفاح الجيزة ، عندما استولت منه على 400 ألف جنيه، وتركت منزل الزوجية، فنجح المتهم في استدراجها بقصد الصلح لتستمر حياتهما الزوجية، وأوهمها أنه لم يسألها عن المبلغ المالي التي استولت عليه، وخلال لقاء بينهما قتلها بذات الطريق التي قتل بها شقيقتها خنقًا، وتخلص من جثمانها في حفرة بشقة بولاق الدكرور أيضًا، وفي 5 أبريل الماضي، أصدت محكمة الجنايات حكم الإعدام الثالث ضد «سفاح الجيزة».

جرائم سفاح الجيزة تنتهي بقتل سيدة الإسكندرية

قضية القتل الرابعة، التي نفذها سفاح الجيزة، كانت لسيدة في العصافرة بالإسكندرية استولى منها على 45 ألف جنيه خلال نشاط تجاري بينهما، ووعدها بالزواج وعندما دبت الخلافات بينهما، طالبته برد المبلغ، وخلال مشاجرة بينهما قتلها وتخلص من جثمانها بدفنها في مخزن أسفل عقار، ولا تزال تلك القضية منظورة أمام القضية وقررت أمس محكمة الجنايات تأجيلها لجلسة 16 نوفمبر المقبل للاطلاع.