«تضامن أسوان»: إجراء 232 عملية قلب للمرضى الأولى بالرعاية

نجحت مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان في تنفيذ خطة حماية اجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، من خلال إجراء 232 عملية قلب مفتوح للمرضى الأولى بالرعاية، في قرى وعزب ونجوع محافظة أسوان بالتعاون مع الأورمان.

وأكد محمد يوسف، مدير التضامن الاجتماعي بأسوان، في بيان اليوم السبت، أن هذا الإجراء يأتي في إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

إجراء أبحاث ميدانية

من جانبه، أشار ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان في أسوان، إلى أن عملية اختيار المرضى الأولى بالرعاية من مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة تُجرى بعد إجراء أبحاث ميدانية للتأكد من أحقيتهم وتوافقهم مع شروط الجمعية مؤكدا أن الدعم المقدم يستهدف الأسر الأكثر احتياجًا، مثل الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المراكز المختلفة.

وأضاف «شعبان»، أن الخطة شملت إجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية المتعلقة بأمراض القلب في إطار سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظات، بالتعاون مع المحافظين ومديريات التضامن الاجتماعي.

إجراء العمليات بالتعاون مع مؤسسات طبية مختصة

وأوضح «شعبان»، أن جمعية الأورمان تقوم بإجراء عمليات جراحية متعلقة بالقلب مثل القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في هذا المجال.

وتواصل جمعية الأورمان دورها في تعزيز الخدمات الطبية، خاصة فيما يتعلق بعلاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك بهدف توفير فرص العلاج اللازمة وتخفيف المعاناة عن هؤلاء المرضى.