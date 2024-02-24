تفاصيل مفاوضات باريس بشأن غزة.. أجواء إيجابية وقرار مرتقب

يستمر الوسطاء ضمن مفاوضات باريس الجارية حاليًا في الوصول إلى حل للعدوان الإسرائيلي الدائر في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والأقوى مند عقود طويلة، وبحسب تقارير إعلامية نقلتها قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر إسرائيلي، فهناك استكمال للمفاوضات في باريس بشأن التهدئة في قطاع غزة، بعد انتهاء الجزء الأول من المفاوضات.

وانتهت أمس الجمعة اجتماعات باريس بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشأن التهدئة في قطاع غزة، وعاد الوفد الإسرائيلي إلى تل أبيب صباح اليوم السبت، وستستمر المفاوضات في وقت آخر من الأسبوع الجاري، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

أجواء إيجابية في باريس

وشهدت مفاوضات باريس والاجتماعات الخاصة ببحث الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى والمحتجزين أجواءً إيجابية، وبحسب وسائل إعلام عبرية، تم الاتفاق في باريس على خطوط عريضة جديدة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدًا أن هناك تقدم قد يسمح بالانتقال للتفاوض حول التفاصيل.

وكشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، أن هناك تقدما في مفاوضات باريس إلى حد قد يسمح بالانتقال إلى إجراء نقاشات حول تفاصيل اتفاق التهدئة بغزة، وستبحث المفاوضات المقبلة قضايا مثل عدد وهوية الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم.

جولة جديدة من المفاوضات بشأن غزة في باريس

وكانت العاصمة الفرنسية باريس، استضافت جولة جديدة من المفاوضات بشأن الأحداث في قطاع غزة، لبحث جهود وقف إطلاق النار والتوافق على هدنة إنسانية تستمر لأسابيع في غزة.

وشارك في مفاوضات باريس مسؤولون من دول الوساطة، مصر وقطر والولايات المتحدة، ووفد إسرائيلي يضم رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار والقائد العسكري نيتسان ألون، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».