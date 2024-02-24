المدير الإقليمي لليونيسف لـ«الوطن»: قدمنا دعما نقديا لأكثر من 625 ألف شخص في غزة

قال عمار عمار، المدير الإقليمي للإعلام بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن اليونيسيف قدمت دعما نقديا لأكثر من 625 ألف فلسطيني في قطاع غزة، لتلبية بعض احتياجاتهم الأساسية من خلال الأسواق القليلة المتاحة بغزة.

وأضاف «عمار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدعم النقدي المقدم يُمكِّن الفلسطينيين من تدبير جزء من احتياجاتهم الأساسية من الأصوات القليلة التي لا تزال عاملة في غزة.

اليونيسيف: إن لم يتغير الوضع في غزة ستحدث انفجارات في حالات وفاة الأطفال

وبحسب «عمار»، أن النقد المقدم مُتعدد الاستخدام، سواء بشراء الطعام أو الماء أو احتياجات النظافة أو غيرها، مضيفا أن الأوضاع في قطاع غزة كارثية، وإذا لم يتغير ستحدث انفجارات في حالات وفاة الأطفال، التي يمكن تجنبها بإدخال المزيد من المساعدات ورفع القيود داخل غزة ووصول المساعدات إلى جميع الأماكن.

وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الأطفال في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع صعبة للغاية، قائلًا: «وضعهم صعب ويتعرضون لعوامل جو وبرد وأمطار، كل هذه العوامل خطر وتأتي في وقت تواجه فيه أنظمة الغذاء والصحة انهيارًا كاملًا».

ما هي اليونيسيف؟

واليونيسيف في وكالة دولية تابعة للأمم المتحدة، تتواجد في 190 بلدًا وإقليمًا لحماية حقوق كل الأطفال، وهي رائدة في العالم في مجال الدعوة لقضايا الأطفال، ويكافح العاملون فيها من أجل الحقوق العالمية للأطفال الباحثين عن المأوى الآمن والغذاء والحماية من الكوارث والنزاعات، وعن المساواة، بحسب الموقع الرسمي للوكالة.