«الداخلية»: ضبط 35 قضية اتجار في العملة بـ12 مليون جنيه
كتب:
محمد بركات
01:49 م | السبت 24 فبراير 2024
ضبط عملات أجنبية
شنت وزارة الداخلية عدة حملات مكبرة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، عن ضبط 35 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه).