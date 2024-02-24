«الداخلية»: ضبط 35 قضية اتجار في العملة بـ12 مليون جنيه

شنت وزارة الداخلية عدة حملات مكبرة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، عن ضبط 35 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه).