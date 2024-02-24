نقابة المهندسين بأسوان تعلن أسماء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي

أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بأسوان عن نتائج انتخابات التجديد النصفي و تمكن 7 أعضاء من أصل 13 مرشحًا من الفوز في الانتخابات التي شهدتها ثلاث لجان بالمحافظة أمس الجمعة.

وفاز المهندس محمد جمعة عبدالشكور في قسم الهندسة الكهربائية بأعلى عدد من الأصوات، حيث حصد 541 صوتًا وتلته بفارق ضئيل المهندسة نجاة التي حصلت على 466 صوتًا.

وحقق ثلاثة أعضاء من قسم الهندسة المدنية هم المهندس أحمد عظيمة بـ 492 صوتًا، والمهندس مصطفى كامل بـ 413 صوتًا، والمهندس مينا قيصر بـ 351 صوتًا وفي قسم العمارة، حصلت المهندسة فاطمة عبدالله على 359 صوتًا، فيما حصل المهندس سعد الضوى على 416 صوتًا.

وقدم المهندس محمد عباس، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان في بيان اليو التهنئة للفائزين والذين حصدوا أعلى الأصوات في هذه الانتخابات المهمة.

رئيس النقابة يهنئ الفائزين

وأعرب رئيس النقابة الفرعية عن أمله في أن يسهم الفائزون بأفكارهم المميزة في تطوير النقابة وتعزيز دورها. كما أشار إلى أنه سيتم اعتماد النتائج النهائية رسميًا بعد ذلك.

تجربة ديمقراطية

من جانبه، أكد محمد محمود عرابي، عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بأسوان، أن انتخابات التجديد النصفي كانت تجربة ديمقراطية متميزة مشيدا جميع المرشحين وتفانيهم في العمل النقابي والخدمة العامة بينا قدم التهنئة للفائزين بأعلى الأصوات.

ومن المتوقع أن تشهد نقابة المهندسين الفرعية بأسوان فترة جديدة من النشاط في جميع أقسامها تحت قيادة الأعضاء الجدد.