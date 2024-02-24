هل يجوز التهنئة بليلة نصف شعبان 2024؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

تفصلنا ساعات قليلة عن واحدة من الليالي التي خصها الله بالفضل الكبير، وينتظرها جميع المسلمين لاستغلالها للتقرب فيها إلى الله عز وجل، ويتساءل كثير من الناس عن حكم تهنئة بليلة نصف شعبان 2024، وترصد «الوطن» في السطور التالية حكم تهنئة الآخرين بهذه الليلة المباركة.

حكم تهنئة بليلة نصف شعبان 2024

وقالت دار الإفتاء، في منشور سابق لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك، حول حكم التهنئة بليلة نصف شعبان 2024، إنه يجوز تبادل التهاني بين المسلمين وبعضهم البعض في هذه الليلة المباركة، ولا مانع شرعا من الاحتفال بها، واتباع سنة النبي محمد، ولكن بما لا يتعدى قيم ومبادئ الإسلام في الاحتفال بهذه المناسبات المباركة.

وأضافت الإفتاء خلال حديثها عن حكم تهنئة بليلة نصف شعبان 2024، أن الاحتفال بهذه الليلة يكون بالسعي لنيل الثواب والاستغفار وقيام الليل والصوم، لأنها ليلة تنزل فيها الخيرات والبركات، وينال المسلم من نفحاتها ما يقربه لله ويعظم شأنه عنده، كما أن هذه الليلة ترفع فيها الأعمال إلى الله.

الدعاء في ليلة النصف من شعبان

وحثت الإفتاء بعد توضيح حكم تهنئة بليلة نصف شعبان 2024، المسلمين على الدعاء والابتهال والاستغفار في هذه الليلة المباركة، وذلك عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا…؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».