دعاء للأب المتوفى فى ليلة النصف من شهر شعبان

يتذكر الناس موتاهم دائما في المناسبات الدينية المهمة وخاصة ليلة النصف من شعبان من الأباء والأمهات والأبناء، فيفضل الدعاء للأب المتوفى في ليلة النصف من شهر شعبان كونها ليلة مباركة ولها فضل عظيم ورد في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.

فضل الدعاء للأب المتوفى فى ليلة النصف من شهر شعبان

وأوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أن الدعاء من أفضل الأعمال التى تصل للميت ومنها الدعاء للأب المتوفي في ليلة النصف من شهر شعبان، فالدعاء للميت هو من الأعمال الصالحة التي تُقرب العبد من الله تعالى، وتعبّر عن الرحمة والمحبة للميت، وتخفف عنه العذاب وترفع درجاته في الجنة.

أدلة من السنة عن فضل الدعاء للميت في ليلة النصف من شعبان

وأضاف أن هناك أدلة من السنة عن فضل الدعاء للميت في ليلة النصف من شعبان، ومنها: «ما مات رجل مسلم يُصلي عليه أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شُفّعوا فيه»، و«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

أدعية للأب الميت في النصف من شعبان

ومن ما يستحب من الأدعية للأب الميت في النصف من شعبان:

اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللهم أجزه عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا.

اللهم هب مثل ثواب هذا العمل لروح أبي

اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا».

اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين.

اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة، اللهم أعذه من عذاب القبر.