تدريب دفعة جديدة من متطوعي الهلال الأحمر بشمال سيناء لتجهيز المساعدات لغزة

استقبل فرع الهلال الأحمر في محافظة شمال سيناء، دفعة جديدة من المتطوعين من أبناء المحافظة بعد إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية لهم، على مدار الأسابيع الماضية تمهيدا لانضمامهم للعمل في تجهيز المساعدات إلى قطاع غزة.

وعقد فرع الهلال الأحمر المصري اجتماعا مع المتطوعين بمقر نادي شباب العريش لشرح آلية العمل وكيفية تجهيز المساعدات وأماكن العمل الموزعة على المخازن الاستراتيجية ومعبر رفح البري والمستشفيات المختلفة.

وتناول الاجتماع عرض نشأة الحركة الدولية والمبادئ الأساسية ونشأة الهلال الأحمر المصري، والتعريف بمهام الفرق المختلفه داخل الجمعية.

وشرح الدكتور خالد زايد رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء، الدور الذي يقوم به الهلال الأحمر منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، وتجهيز واستقبال المساعدات من الدول المختلفة لضخها إلى الأشقاء الفلسطينين في قطاع غزة.

وأكد زايد، خلال الاجتماع على أن الدور المحوري الذي تلعبه مصر، ناتج عن إيمان مصر بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة لهم مشيرا إلى أن مصر تقف أمام مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة وهو ما يعني تصفية القضية الفلسطينية.

وقال زايد، إن أعمال تجهيز المساعدات ل ازالت مستمرة بشكل يومي بقوافل تضم مساعدات طبية وغذائية وإيوائية، مشيرا إلى أن مصر تتحمل مايقرب من 80% من حجم المساعدات التي يتم إرسالها بشكل يومي.