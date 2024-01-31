الهلال الأحمر المصري: تجهيز مساعدات غزة مستمر رغم الأمطار

أعلن الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، استمرار تجهيز المساعدات الطبية والغذائية والدوائية على مدار الساعات الماضية، رغم انخفاض درجات الحرارة، وهطول بعض الأمطار على المدينة.

وتعمل فرق المتطوعين في الهلال الأحمر المصري في 7 مخازن لوجوستية في مدينة العريش، يتم إفراغ فيها حمولات الطائرات التي تصل إلى مطار العريش وتجهيزها، لإرسالها إلى غزة عبر معبر رفح البري.

«زايد»: فرقنا مستمرة في العمل ليل نهار

قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إن فرق الهلال الأحمر ما زالت تعمل في مطار العريش لتقديم الدعم النفسي اللازم للمصابين والمرافقين الفلسطينيين، وتلبية احتياجاتهم، قبل سفرهم إلى الدول العربية المختلفة.

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»: «هناك فرق نفسية في منطقة حي السبيل، المخصص لإقامة الفلسطينيين في مدينة العريش، إلى جانب فرق أخرى موجودة في معبر رفح البري، وأخرى في مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد».

وأكد زايد أن الهلال الأحمر المصري مستمر في عمله بشكل يومي، دون أي تأثير بحالة الطقس، وأن سيارات المساعدات يجري إرسالها بشكل يومي إلى غزة عبر معبر رفح البري، محملة بمساعدات طبية وإيوائية وغذائية.