مرتبات مجزية وتأمين.. «تعليم الشرقية» تنظم ملتقى لتوظيف الشباب

نظمت وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، المدعومة من مشروع قــوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «Work force Egypt» الملتقى التوظيفي لتشغيل أبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة لخريجي التعليم الفني وغيرهم من الباحثين عن عمل.

الارتقاء بمستوى التعليم الفني وتطويره

وأكد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن خطة الدولة تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم الفني وتطويره لما يمثله من أهمية كبرى لمستقبل الصناعة والمشروعات القومية، وأن التعليم الفني يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة، ويعتبر قاطرة التنمية ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم، حيث يسعى بنوعياته المختلفة لإعداد قوى عاملة ماهرة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتصب مباشرة في سوق العمل.

إتاحة الفرصة أمام الشباب في الحصول على وظيفة

وأوضح وكيل أول الوزارة، أن هذا الملتقى يأتي لإتاحة الفرصة أمام الشباب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته، وتدر عليه دخـلا ثابتاً يُساهم في تحسين ورفع مستوى معيشته وتوفير حياه كريم له.

وأشار إلى أن الشركات المشاركة بالملتقى التوظيفي هي:

• شركة تصنيع وسائل النقل والمواصلات MCV مرسيدس بمدنية الصالحية الجديدة

• فريش لتصنيع الأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان

• هاندا بلبيس لتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة.

ولفت علي عبد الرؤوف، إلى أن هذه الشركات تمنح الشباب مرتبات متميزة وتوفر تأمين اجتماعي وصحي وحوافز، بالإضافة إلى توفير السكن للشباب المغتربين ووسيلة مواصلات مجانية وسكن إداري للمغتربين وإجازات سنوية.

وأكد أن الملتقى استقبل أكثر من 300 شاب وشابة من شباب الخريجين، ويوفر فرص عمل متعددة للشباب الخريجين، حيث تم عمل مقابلات لعدد 150 شابا وشابة ممن تنطبق عليهم شروط التوظيف، وتم اجراء مقابلات شخصية فردية لجميع الباحثين وتوزيع مسوغات التعيين على المقبولين لاستلام العمل خلال الأسبوع القادم.